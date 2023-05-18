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Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:06 Son Güncelleme: 18.5.2023 10:10

Depremzedelere hakaret edenler gözaltına alındı

Adana’da deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren afetzedelere sosyal medya hesabından hakaret ettiği ve provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremzedelere hakaret edenler gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan afetzedelere hakaret eden ve provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Hakaret ve provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 15 şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Polis, adresinde bulunamayan 7 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Depremzedelere hakaret edenler gözaltına alındı
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