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Giriş Tarihi: 3.10.2022 12:00 Son Güncelleme: 3.10.2022 12:23

Depremzedelere kredi müjdesi! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan İzmir depremi sonrası evleri ağır hasar aldığı için yıkılan depremzedelerin merakla beklediği kredi müjdesi geldi.

ERTAN GÜRCANER
Depremzedelere kredi müjdesi! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

Bugünkü resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile depremzedelerin bankalardan alacağı kredinin faiz oranı yüzde 1,37'den 0,87'ye düştü. Kullanılabilecek kredi miktarı da yine aynı karar doğrultusunda 400 bin liradan 600 bin liraya çıkarıldı. Depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Başkanı Haydar Özkan bugünkü resmi gazetede yayınlanan kararın depremzedeleri mutlu ettiğini belirtip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine binin üzerinde binanın da ağır hasar aldığı için yıkılmasına neden olan deprem sonrası evlerini kaybeden depremzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kredi müjdesi geldi. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca depremzedelerin bankalardan alacağı kredinin faiz oranı yüzde 1,37'den 0,87'ye düştü. Yine aynı düzenleme ile kullanılabilecek kredi miktarı da 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.

450 BİN KİŞİ MUTLU

İzmirli depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneği Başkanı Haydar Özkan karardan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Kentsel dönüşümle ilgili bu kararın İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır, ortak ve az hasar görenler ile hasar görmese bile risk analiz sonucu binaları riskli çıkanları ilgilendirdiğini söyledi. Özkan, "79 bin 272 bağımsız bölümün arızalı olduğunu biliyoruz. Buradaki herkesi etkiliyor şu anda. Aile olarak baktığımızda bu karar 400-450 bin civarında insanın mutluluğu anlamına geliyor." Diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a teşekkür eden Özkan, "Bu bizim için şu anda yani 24. ayda aldığımız en güzel haber. Üyelerimiz mutlu." ifadelerini kullandı.

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Depremzedelere kredi müjdesi! Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür
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