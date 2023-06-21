Depremzedelere sahte konteyner ve ev satışı yapan dolandırıcılar yakalandı

Düzenlenen operasyonda şüpheli kişilerin dolandırıcılık yapmak için Kocaeli ilinde paravan bir ofis kiraladıklarını belirleyen polis ekipleri ofiste adli arama yaptı. Ofiste yapılan aramada çok sayıda dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyalin yanı sıra bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Dolandırıcılıktan elde ettiği parayla Antalya'da lüks otelde tatil yaptığı tespit edilen joker kod adlı E.U.C kaldığı otelde suçüstü yakalandı.

Siber polisinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakaladığı şüphelilerin yaklaşık 600 kişiyi dolandırdığı ve 5 milyon liradan fazla para elde ettikleri ve çok sayıda depremzedeyi dolandırdıkları belirlendi.

6 şüpheliden 3'ünün daha önce bazı GSM şirketlerine ait çağrı merkezinde çalıştıkları, bir kişinin ise dolandırdıkları paralarla kripto para ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.