Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere tam donanımlı mobil sağlık hizmeti
Giriş Tarihi: 19.2.2023 10:58 Son Güncelleme: 19.2.2023 11:00

Depremzedelere tam donanımlı mobil sağlık hizmeti

Kızılay, deprem bölgesine sağlık desteği verilmesi ve depremzedelerin hastaneye gitmeden muayene olabilmeleri için bölgeye mobil sağlık aracı gönderdi. Tam donanımlı gezici sağlık hizmet araçlarında iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Depremzedelere tam donanımlı mobil sağlık hizmeti

Türkiye depremden etkilenen 11 ilin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kızılay'ın afet sonrası kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile takviye ediyor. Hâlihazırda psikodestek birimleriyle afet bölgesinde psikolojik ilk yardım hizmeti veren Kızılay, sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan kırsal kesimde birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için mobil sağlık araçlarını hizmete soktu.

Tam donanımlı, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapıyor. Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunan araçlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti veriyor.

MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI DEPREM BÖLGESİNDE

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep'in Islahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor. Mobil sağlık araçlarını bölgeye gönderen Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için Kızılay'ın seferber olduğunu belirterek "6 adet mobil sağlık aracı hazırladık. Bizler mobil araçlarımızla her yere, herkese ulaşabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu araçlarda ayrıca gönüllü doktorlarımız, hemşirelerimiz ve psikologlarımız görev yapacaklar. Gönüllülerimiz afetin başından bu yana her alanda bize yardımcı oldular. Sağlık da bu alanlardan biri" dedi.

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Depremzedelere tam donanımlı mobil sağlık hizmeti
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