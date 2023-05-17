Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere yapılan hakaretler sonrası Kılıçdaroğlu’nun hesabına içtiği suyun parasını gönderdi
Giriş Tarihi: 17.5.2023 17:30 Son Güncelleme: 17.5.2023 20:37

Depremzedelere yapılan hakaretler sonrası Kılıçdaroğlu’nun hesabına içtiği suyun parasını gönderdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe’de ziyarette bulunduğu Hatay’da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbet damga vurdu. Asın en büyük afetinden sonra deprem bölgesine giderek vatandaşlara yardımda bulunan vatandaş 14 Mayıs seçimleri sonrası muhalefetin, deprem bölgesindeki vatandaşlara sadece AK Parti’ye oy verdikleri için ettikleri hakaret ve sinkaflı küfürler nedeniyle büyük üzüntüye kapıldı. Deprem bölgesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi standından 1 adet şaşal su aldığını belirten vatandaş, ağır hakaretler sonrası 2.5 TL’yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na banka yoluyla gönderdi. Bakan Kurum ise “Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!” ifadelerine yer verdi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Depremzedelere yapılan hakaretler sonrası Kılıçdaroğlu’nun hesabına içtiği suyun parasını gönderdi

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. Demokrasi yarışını AK Parti ve Cumhur İttifakı, 7'li koalisyon başta olmak üzere tüm parti ve ittifakları geride bırakarak ezici üstünlükle tamamladı. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşların AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermesi üzerine CHP'li ve diğer muhalif isimler depremzedeleri hedef alarak ağır hakaretlerde ve sinkaflı küfürlerde bulundu.

Depremzedelere yönelik yapılan ağır eleştiriler birçok vatandaşı derinden üzerken "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sancaktepe'deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı.

Vatandaş, Bakan Kurum'a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, "Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu, "Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!" ifadeleriyle paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelere yapılan hakaretler sonrası Kılıçdaroğlu’nun hesabına içtiği suyun parasını gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA