Haberler Yaşam Haberleri 'Depremzedelere yardım yapacağım' diyerek milleti kandıran dolandırıcı tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.2.2023 17:03 Son Güncelleme: 13.2.2023 17:04

'Depremzedelere yardım yapacağım' diyerek milleti kandıran dolandırıcı tutuklandı!

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden deprem bölgesinde olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı istediği iddiasıyla gözaltına alınan Erhan Başzurna (37), "Dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklandı.

DHA
’Depremzedelere yardım yapacağım’ diyerek milleti kandıran dolandırıcı tutuklandı!

İddiaya göre, şüpheli Erhan Başzurna Facebook hesabından deprem bölgesinde olmamasına rağmen orada olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı gerektiği yönünde paylaşımda bulundu. IBAN numarasını paylaşan şüphelinin menfaat elde etmeye çalıştığı saptandı. Polis tarafından yaptığı paylaşımların ekran görüntüleri alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis ifadesinde yazıyı yazarken alkollü olduğunu, neden bu yazıyı yazdığını bilmediğini, hesabına para gelseydi deprem bölgesindeki insanlara yardım yapacağını ve dolandırıcılık amacı olmadığını ileri sürdü.

ÖZÜR DİLEYİP SERBEST BIRAKILMAYI İSTEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Erhan Başzurna'nın tutuklanması talep edildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Başzurna temizlik görevlisi olduğunu ifade ederek, "Olay anında alkollüydüm. Hap kullanmıştım. Herkesten özür dilerim, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Mahkeme, şüpheli Başzurna'nın suçun vasıf ve mahiyeti, depreme para yardımı amacıyla para toplamaya çalıştığı, suçunu kabul ettiği dikkate alınarak "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi...

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
'Depremzedelere yardım yapacağım' diyerek milleti kandıran dolandırıcı tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA