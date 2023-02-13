’Depremzedelere yardım yapacağım’ diyerek milleti kandıran dolandırıcı tutuklandı!

İddiaya göre, şüpheli Erhan Başzurna Facebook hesabından deprem bölgesinde olmamasına rağmen orada olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını söyleyerek acil para yardımı gerektiği yönünde paylaşımda bulundu. IBAN numarasını paylaşan şüphelinin menfaat elde etmeye çalıştığı saptandı. Polis tarafından yaptığı paylaşımların ekran görüntüleri alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis ifadesinde yazıyı yazarken alkollü olduğunu, neden bu yazıyı yazdığını bilmediğini, hesabına para gelseydi deprem bölgesindeki insanlara yardım yapacağını ve dolandırıcılık amacı olmadığını ileri sürdü.

ÖZÜR DİLEYİP SERBEST BIRAKILMAYI İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Erhan Başzurna'nın tutuklanması talep edildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Başzurna temizlik görevlisi olduğunu ifade ederek, "Olay anında alkollüydüm. Hap kullanmıştım. Herkesten özür dilerim, serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. Mahkeme, şüpheli Başzurna'nın suçun vasıf ve mahiyeti, depreme para yardımı amacıyla para toplamaya çalıştığı, suçunu kabul ettiği dikkate alınarak "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi...