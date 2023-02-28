Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere yardıma koşarken ölen İshak'ın acı hikâyesi
Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:32 Son Güncelleme: 28.2.2023 15:44

Depremzedelere yardıma koşarken ölen İshak'ın acı hikâyesi

Van'dan yola çıkarak deprem bölgesindeki insanların yardımına koşan ve dönüş yolunda trafik kazası sonucu hayatına kaybeden İshak Parlak hakkında acı gerçek ortaya çıktı. Parlak'ın deprem bölgesine giderken tekerleklerinin patladığı, aksiliklere rağmen yardım etmekten vazgeçmediği ve arkadaşlarını bölgeye ulaşmak üzere ikna ettiği öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Depremzedelere yardıma koşarken ölen İshak’ın acı hikâyesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık felaketin ardından yardım etmek isteyen birçok vatandaş deprem bölgelerine koştu. O yardımsever vatandaşlardan biri de Van'da yaşayan 22 yaşındaki fabrika işçisi İshak Parlak'tı.

YARDIMA KOŞTU

Yaşanan büyük felaketin ardından deprem bölgesinde suya ve yiyeceğe ihtiyaç olduğunu öğrenen İshak, 6 arkadaşıyla birlikte Van'dan yola çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'ya yardım götürdü. Malatya'daki depremzedelere yardımlarını ulaştıran Parlak ve arkadaşları, buradan İstanbul'a doğru yola çıktı.

DÖNÜŞ YOLUNDA ACI KAZA

Kayseri-Yeşilhisar mevkiinde araçlarının bozulması nedeniyle yol kenarında park halinde olan Parlak ve arkadaşları, bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralanan İshak Parlak yaşama gözlerini yumdu. İshak Parlak'ın ölüm haberi tüm ailesini gözyaşlarına boğarken, cenazesi Van'da defnedildi.

''TEKERLEĞİMİZ PATLADIĞI HALDE GİTMEKTEN VAZGEÇMEDİ''

Yaşanan üzücü olayın ardından İshak Parlak ile birlikte deprem bölgesine giderken yaşananları arkadaşı paylaştı. İshak Parlak'ın ya gitmeden önce insanlara yardım edeceği için mutlu olduğunu kendisinin içinde ise korku olduğu söyleyen arkadaşı, ''İshak hepimizi ikna etti. Yolda tekerleğimiz patladığı hâlde gitmekten vazgeçmedi, yardımları ulaştırmak istedi" dedi.

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Depremzedelere yardıma koşarken ölen İshak'ın acı hikâyesi
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