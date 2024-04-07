Depremzedeleri asla yalnız bırakmayacağız

Konya, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerin ardından başta belediyeleri olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşları ile deprem bölgesi için canla başla çalıştı. Depremin hemen ardından Karatay Belediyesi de depremzedelerin barınma sorununu çözmek için 1 ay gibi bir sürede 5 bin 107 metrekare arsa üzerine konukevi kurdu.







Oluşturulan yerde 29 metrekareden oluşan yerden ısıtmalı, doğalgazlı 54 daire bulunuyor. Bunun yanısıra içerisinde çocuk oyun parkı evlerde de birçok eşya bulunuyor. Konukevlerinde şuan için 46 depremzede aile kalıyor.





ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ!



Başta Hatay olmak üzere depremin vurduğu birçok ilden gelen misafirlerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Konya Kızılay Karatay Şubesi ekipleri de Ramazanda nakdi yardım, koli dağıtımı yapıp, özel günlerde de ailelere ziyaretler yapılıp, onlarla yakından ilgileniyor.







Gönüllüler, hazırladıkları etkinlikte depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Oluşturulan sofralarda yemekler yenip, sohbetler edildi. Çocuklar için sinema gösterimi, yüz boyama etkinliği ile palyaço eğlencesi düzenlendi.





MEHMET'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Konukevin en özem misafirlerinden biride zihinsel engelli Mehmet Göçmen. Hatay'dan gelen Mehmet'in en büyük isteği asker olabilmek. Sürekli askeri oyuncaklarla oynayan, askeri kıyafetler giyen Mehmet'e sürpriz doğum günü de düzenlendi. Bu sürpriz karşısında çok mutlu olan Mehmet, gönüllü ağabey ve ablalarına sarılarak vefasını gösterdi.





ONLARIN GÜLÜMSEYEN YÜZÜ BİZİM EN BÜYÜK KAZANCIMIZ



Depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını belirten Kızılay Karatay Başkanı Ali Küçük, "Depremzedelerimizin her zaman yanındayız. Onların gülümseyen yüzü bizim en büyük kazancımız. Depremzede ailelerimize yönelik faaliyetlerimiz durmadan devam edecek. Arkadaşlarımızla birlikte her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgileneceğiz.







Çocuklarımızın eğlenmesi için çeşitli etkinliklerimizi de düzenleyeceğiz. Onları mutlu etmek bizim boynumuzun borcu. Bu programlarda gönüllülerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.