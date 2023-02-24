Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeleri “Özel hastanede tedavi ettireceğim” diyerek dolandıran şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.2.2023 14:43 Son Güncelleme: 24.2.2023 15:15

Depremzedeleri “Özel hastanede tedavi ettireceğim” diyerek dolandıran şahıs tutuklandı

Adana'da enkazdan yaralı olarak kurtulup, devlet hastanelerinde tedavi gören vatandaşlara ulaşıp, onları özel hastanede daha iyi bir sağlık hizmeti vaadiyle kandırıp, bin 200 lira para ve cep telefonu alan Ercan B. (51) polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremzedeleri “Özel hastanede tedavi ettireceğim” diyerek dolandıran şahıs tutuklandı

Asrın felaketi Kahramanmaraşlı iki büyük depremde; Hatay ve Malatya'da yıkılan binaların enkazında kalan ve saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından, mahsur kaldıkları yerden yaralı olarak kurtarılan depremzedeler, Adana'ya getirilerek, kent genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bu durumu fırsata çeviren Ercan B., devlet hastanelerini 'hasta yakını' kimliğinde tek tek gezip, depremzedelere ulaştı.

Özellikle devlet hastanelerinde tedavi gören vatandaşları kendisine hedef seçen Ercan B., onlara; "Özel hastanede tanıdığım var. Sizi orada rahat ettirir, daha iyi bir tedavi almanızı sağlarım" vaadinde bulundu. Hatay ve Malatya'dan gelen iki depremzede bu yalana kandı; Ercan B.'ye toplamda bin 200 lira para ve cep telefonu verdi. Zanlıya bir daha da ulaşamayan yaralılar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından yola çıkıp, deprem fırsatçısının daha önce de dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı bulunan Ercan B. olduğunu belirledi. Zanlı, evine düzenlenen şok baskında kıskıvrak yakalandı. Para ve cep telefonuna ulaşılamadı. Adliyeye sevk edilen Ercan B. tutuklandı.

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Depremzedeleri “Özel hastanede tedavi ettireceğim” diyerek dolandıran şahıs tutuklandı
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