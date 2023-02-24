Depremzedeleri “Özel hastanede tedavi ettireceğim” diyerek dolandıran şahıs tutuklandı

Asrın felaketi Kahramanmaraşlı iki büyük depremde; Hatay ve Malatya'da yıkılan binaların enkazında kalan ve saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından, mahsur kaldıkları yerden yaralı olarak kurtarılan depremzedeler, Adana'ya getirilerek, kent genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bu durumu fırsata çeviren Ercan B., devlet hastanelerini 'hasta yakını' kimliğinde tek tek gezip, depremzedelere ulaştı.

Özellikle devlet hastanelerinde tedavi gören vatandaşları kendisine hedef seçen Ercan B., onlara; "Özel hastanede tanıdığım var. Sizi orada rahat ettirir, daha iyi bir tedavi almanızı sağlarım" vaadinde bulundu. Hatay ve Malatya'dan gelen iki depremzede bu yalana kandı; Ercan B.'ye toplamda bin 200 lira para ve cep telefonu verdi. Zanlıya bir daha da ulaşamayan yaralılar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından yola çıkıp, deprem fırsatçısının daha önce de dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı bulunan Ercan B. olduğunu belirledi. Zanlı, evine düzenlenen şok baskında kıskıvrak yakalandı. Para ve cep telefonuna ulaşılamadı. Adliyeye sevk edilen Ercan B. tutuklandı.