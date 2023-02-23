Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeleri soyan depremzede tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.2.2023

Depremzedeleri soyan depremzede tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremzedeleri soyan depremzede tutuklandı
HATAY'DA enkaz altından kurtarılan Ahmet Ş. (42), otomobilinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine harekete geçen polis, Plaka Takip Sistemi ve güvenlik kameralarının görüntülerinden otomobilin Adana'da olduğunu belirledi. Polis, çalıntı otomobile binen Mehmet Ali Başkır'ı (24) yakaladı. Başkır, üzerinde ve otomobilde 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, televizyon, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemeleri, takılar, 80 paket sigara, 3 cüzdan ve 5 nüfus cüzdanıyla ele geçirildi. Tutuklanan zanlının Hataylı depremzede olduğu, otomobili çaldıktan sonra enkazları soyup Adana'ya geldiği belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Dava üstüne dava açıp halkı kışkırttılar! Akşener, kentsel dönüşümü böyle engelledi: Gürültü çıkardık ve durdurduk
Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Mauro Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedeleri soyan depremzede tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA