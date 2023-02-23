Depremzedeleri soyan depremzede tutuklandı

HATAY'DA enkaz altından kurtarılan Ahmet Ş. (42), otomobilinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine harekete geçen polis, Plaka Takip Sistemi ve güvenlik kameralarının görüntülerinden otomobilin Adana'da olduğunu belirledi. Polis, çalıntı otomobile binen Mehmet Ali Başkır'ı (24) yakaladı. Başkır, üzerinde ve otomobilde 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, televizyon, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemeleri, takılar, 80 paket sigara, 3 cüzdan ve 5 nüfus cüzdanıyla ele geçirildi. Tutuklanan zanlının Hataylı depremzede olduğu, otomobili çaldıktan sonra enkazları soyup Adana'ya geldiği belirlendi.