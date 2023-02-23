Depremzedeleri soyan hırsız tutuklandı

KAMERADAN İZ SÜRDÜLER

Yapılan çalışmada söz konusu aracın Adana'da olduğu tespit edildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Plaka Takip Sistemi ve kent genelindeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri mercek altına alıp, iz sürdü. Çabalar sonuç verdi; Ahmet Ş.'nin çalınan otomobilinin de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Karasoku Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

AMELİYAT MALZEMESİ ÇALMIŞ

Polis, düzenlediği şok baskında; kendisi de bir depremzede olan Mehmet Ali Başkır'ı (24) çalıntı araca binerken suçüstü yakaladı. Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Başkır'ın üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, televizyon, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemeleri, tespit, çeşitli takılar, 80 paket sigara, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 nüfus cüzdanıyla birlikte poşetler dolusu kıyafet ele geçirildi.

DEPREMZEDELERİ SOYMUŞ

Yapılan araştırmalar sonucunda da tüm bu eşyaların, 6 Şubat'ta Hatay'da ardı ardına yaşanan depremlerden kurtulan, evlerini boşaltıp yanlarına aldıkları çantaları araçlarına koyduktan sonra enkaz altında kalan yakınlarını arama-kurtarma çalışmalarına katılan depremzedelere ait olduğu ortaya çıktı. Başta 'hırsızlık' olmak üzere 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'uyuşturucu ticareti' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan toplam 22 kaydı bulunan Mehmet Ali Bakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.