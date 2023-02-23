Depremzedeleri soyan hırsız tutuklandı

Adana'da 24 yaşındaki Mehmet Ali Başkır, 6 Şubat'ta Hatay'da yaşanan depremlerde evi yıkılan ve ailesiyle birlikte saatler sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Ahmet Ş.'nin park halindeki otomobilini çaldı. Başkır, sonrasında depremden kurtulup, sonrasında enkaz altında kalan yakınlarını kurtarmaya çalışan depremzedelerin araçlarında bulunan eşyaları tek tek çaldığı ortaya çıktı. Zanlı, Adana'da saklandığı adreste suçüstü yakalandı. Çaldığı araçta da cep telefonundan ses sistemine; sigaradan ameliyat malzemesine kadar onlarca malzeme çıktı. Kendisi de bir depremzede olan Mehmet Ali Başkır tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FELAKETTEN SAĞ KURTULDU
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ardı ardına yaşanan depremlerde; Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan Ahmet Ş.'nin (42) de oturduğu bina yıkıldı. Saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından, ailesiyle birlikte enkazdan sağ olarak kurtarılan Ahmet Ş., 9 Şubat'ta Mersin'e gitti. Bir süre sonra kente geri dönen Ahmet Ş., otomobilini park ettiği yerde bulamayınca; polise 'çalıntı' ihbarında bulundu.
KAMERADAN İZ SÜRDÜLER
Yapılan çalışmada söz konusu aracın Adana'da olduğu tespit edildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Plaka Takip Sistemi ve kent genelindeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri mercek altına alıp, iz sürdü. Çabalar sonuç verdi; Ahmet Ş.'nin çalınan otomobilinin de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Karasoku Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
AMELİYAT MALZEMESİ ÇALMIŞ
Polis, düzenlediği şok baskında; kendisi de bir depremzede olan Mehmet Ali Başkır'ı (24) çalıntı araca binerken suçüstü yakaladı. Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Başkır'ın üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, televizyon, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemeleri, tespit, çeşitli takılar, 80 paket sigara, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 nüfus cüzdanıyla birlikte poşetler dolusu kıyafet ele geçirildi.
DEPREMZEDELERİ SOYMUŞ
Yapılan araştırmalar sonucunda da tüm bu eşyaların, 6 Şubat'ta Hatay'da ardı ardına yaşanan depremlerden kurtulan, evlerini boşaltıp yanlarına aldıkları çantaları araçlarına koyduktan sonra enkaz altında kalan yakınlarını arama-kurtarma çalışmalarına katılan depremzedelere ait olduğu ortaya çıktı. Başta 'hırsızlık' olmak üzere 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'uyuşturucu ticareti' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' gibi suçlardan toplam 22 kaydı bulunan Mehmet Ali Bakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.