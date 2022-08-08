Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelerin çelik konstrüksiyon evleri yükseliyor
Giriş Tarihi: 9.8.2022

Depremzedelerin çelik konstrüksiyon evleri yükseliyor

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Depremzedelerin çelik konstrüksiyon evleri yükseliyor
ELAZIĞ'DA 2 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kent merkezinde yapımı planlanan konutların çoğu teslim edilirken köylerde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu konutların inşaatı da sürüyor. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1466 kişi ise yaralanmıştı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken, depremzedeler için toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 işyerinin planlanması yapıldı. Elazığ'a bağlı ilçe, belde ve köylerde evi hasar gören vatandaşlar için 3 bin 375 köy konutu planlanarak 1323 konut hak sahiplerine teslim edildi. Brüt 90 metrekare olmak üzere tek katlı ve depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon ile yapılan konutlarda vatandaşların yerlerinin uygun olması halinde konutlarının yanında ahır da yapılarak teslim ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçekten satılıyor mu, doğru mu? 8 Ağustos 2022 kataloğu ile BİM psikolog gerçek mi, şaka mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"
KPSS ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Son dakika: FBI'dan Trump'ın evine şok baskın!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul’da nefes kesen maç! Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı…
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelerin çelik konstrüksiyon evleri yükseliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA