Depremzedelerin çelik konstrüksiyon evleri yükseliyor

ELAZIĞ'DA 2 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kent merkezinde yapımı planlanan konutların çoğu teslim edilirken köylerde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu konutların inşaatı da sürüyor. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1466 kişi ise yaralanmıştı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken, depremzedeler için toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 işyerinin planlanması yapıldı. Elazığ'a bağlı ilçe, belde ve köylerde evi hasar gören vatandaşlar için 3 bin 375 köy konutu planlanarak 1323 konut hak sahiplerine teslim edildi. Brüt 90 metrekare olmak üzere tek katlı ve depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon ile yapılan konutlarda vatandaşların yerlerinin uygun olması halinde konutlarının yanında ahır da yapılarak teslim ediliyor.