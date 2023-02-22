Depremzedelerin doğum sevinci

Gaziantep'teki evi hasar alan hamile depremzede Kübra Araz eşiyle birlikte geldiği Ordu Fatsa'da ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklere 'Hüseyin Kerem' ile 'Hatice Elif' isimleri verildi.
Adıyaman'da evi ağır hasar alan hamile Deniz Erbay eşiyle birlikte gittiği Ordu'da 'Miran Tuna' bebeği dünyaya getirdi. Çift doğuma kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Ordu Dini İhtisas Merkezi'nde misafir edildi.
Hatay'da enkaz altından eşinin çabalarıyla 2 yaşındaki oğlu Cihangir ile birlikte kurtulan Nurcan Bekmez riskli gebelik nedeniyle götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Aile dün mutluluk fotoğrafı verdi. İHA-AA