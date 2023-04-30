Depremzedelerin evlerini soyan hırsızlara ‘Karot’ operasyonu! Kameralarda tespit edilen 10 kişi yakalandı

Diyarbakır'da, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde hasar gören yapılar, şehir dışından gelenlerinde aralarında olduğu hırsızların hedefi haline geldi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ekipleri tarafından, şehir dışından kentte hırsızlık için gelen 3 şüpheliden yola çıkarak geniş kapsamlı çalışmalar başlattı. Büyük depremler nedeniyle terk edilen ev ve iş yerlerini hedef alan hırsızların saklandıkları yerler polis tarafından tek tek tespit edilerek eş zamanlı 'Karot' operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda birinin 19 yıl, birinin ise 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerinde olduğu 10 hırsız yakalandı. Kameralardan tespit edilerek yakalanan hırsızlar. tutuklama talebiyle adliye sevk edildi.