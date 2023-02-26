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Giriş Tarihi: 26.2.2023 14:45

Depremzedelerin kırılan ve kaybolan gözlükleri hızlıca temin ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözlükleri zarar gören ya da kaybolan vatandaşlar için Kahramanmaraş'ta mobil gözlük istasyonu kuruldu. Günde yaklaşık 250 kişiye hizmet veren istasyonun sorumlusu Cemil Öztürk, "Depremzede vatandaşlarımızın kırılan, kaybolan gözlüklerini bedelsiz olarak yapıp teslim ediyoruz" dedi.

AA
Depremzedelerin kırılan ve kaybolan gözlükleri hızlıca temin ediliyor

Türkiye Gözlük Sanayicileri Derneğince, Sağlık Bakanlığının onayı, AFAD, Türk Kızılay ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle Maraş Çarşısı yakınında "mobil gözlük istasyonu" adı verilen konteynerde gözlük ihtiyacı olan depremzedelere hizmet veriliyor.

Mobil gözlük istasyonu sorumlusu Cemil Öztürk, bölgede iki ay hizmet vereceklerini söyledi.

Türkiye'de cam ve çerçeve imalatı yapan esnafın desteğiyle hizmetlerini sunduklarını dile getiren Öztürk, "Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlarımızın kırılan, kaybolan gözlüklerini bedelsiz olarak yapıp teslim ediyoruz." dedi.

Öztürk, günde yaklaşık 250 depremzedeye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Genelde kırılan, kaybolan ve enkazdan gözlüklerini alamamış insanlarımız gelip bizlere müracaat ediyorlar. Bizler de hızlı bir şekilde gözlüklerini yapıp teslim ediyoruz. Depremzedelerin gözlüklerini alarak hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. Üniversite öğrencileri, çalışan insanlar, hastalar bizden gelip gözlük talep ediyor."

Depremzede Ramazan Çeliktaş da depremde gözlüğünün camlarının kırıldığını ifade ederek, "Hizmet edenlerden Allah razı olsun. Ayağımıza kadar gelip hizmet ediyorlar." diye konuştu.

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Depremzedelerin kırılan ve kaybolan gözlükleri hızlıca temin ediliyor
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