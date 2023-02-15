Depremzedelerin üşümemesi için Bartın seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen depremzedeler Bartın halkının yardımı ile üşümeyecekler. Havaların soğuk olması ve depremden kurtulanların kurulan çadırlarda üşümemesi, ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi için tek yürek olan Bartın halkı kadını, erkeği ve çocuğu ile gelip Bartın Meslek ve Teknik Lisesi bahçesinde ağaç kesim işine koştular.

ŞİMDİ TEK YÜREK OLMA ZAMANI

Depremzedelerin ve deprem bölgesinde çalışan kurum ve kuruluşların ısınma ihtiyaçları karşılamak için hayırseverlerin bağışladığı odunları kesme işlemi için Bartın'ın tek yürek olduğunu belirten Vali Nurtaç Arslan" Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan ve 10 ili etkileyen depremde tüm Türkiye'de olduğu gibi bu güzel ilimizin değerli vatandaşları da tek yürek oldu. Bu kış ayında depremzede kardeşlerimizin, çocuklarımızın kaldıkları çadırlarda ve barınma yerlerinde üşümemeleri için çeşitli kurum ve kuruluşların bağışladığı odun ve ağaçların kesimi için kesim motorlarını kapan okulumuzun bahçesine koştular. Kadını, erkeği, çocuğu, öğrenci ve öğretmenleriyle odunların kesimi, çuvallara konulması ve araçlara yüklenmesine gönüllü olarak yardım ettiler. Zor günlerde millet olarak nasıl kenetlendiğimizin ve tek yürek olduğumuzun güzel bir örneğini sergiledi Bartın halkı. Bartın halkı deprem bölgesinde bulunan kardeşlerimize ellerinden gelen imkanlarıyla el uzatarak zor günleri hep birlikte beraberce el birliği ile aşacağız mesajını verdiler. Emeği geçen kurum, kuruluş, firma ve yardım eden herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim"

Çuvallara konan odun parçaları AFAD Koordinesinde deprem bölgesine gönderileceğini belirten Vali Arslan, "Çuvallara konan odunlar TIR'larla deprem bölgesine gönderilecek, oradan da AFAD koordinesinde ihtiyaç olan yerlere götürülecek"

SOBA VE EKMEKLER MESLEK LİSELERİNDEN

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını saran kurumlardan biride Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekmek üretimi yaparken, ısınma sorununu ortadan kaldırmak içinde Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise soba yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar öğretmen arkadaşlarımız ve öğrenci kardeşlerimizi bu ulvi hareketleri nedeniyle tebrik ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Acar, "Hepimizin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketini duyar duymaz Meslek Lisesi öğretmen ve öğrenci kardeşlerimiz hemen benim de bir katkım olsun anlayışı ile hemen yardıma koştular. Amasra daki öğrenci ve öğretmenlerimiz ekmek yaparken, Bartın Meslek lisemiz ise varillerden soba yaptılar. Varillerden yapılan 400 adet sobalar Valilik aracılığı ile TIR'larla deprem bölgesine gönderildi.

Milli Eğitim Müdürü Acar varil sobalardan sonra roket soba imalatının tüm hızı ile devam ettiğini belirterek" İlk etap da hayırseverlerimizin desteği ile temin ettiğimiz profillerden roket soba imalatımız tüm hızı ile devam ediyor ilk etap da 150 soba yaptık. Profil bulduğumuz takdirde soba imalatımız devam edecek. Roket sopalarının diğer aksamlarını ise lama, köşe bentleri ise geri dönüşümlerden yapıyoruz. Böylece geri dönüşümleri de değerlendirmiş oluyoruz. Roket soba hem su ısıtma, hem yemek pişirme, hem de ısınma için ideal bir soba, ayrıca tasarruflu bir soba. Yarı yıl tatili nedeniyle tatillerini yarıda kesip fedakârca, gönüllü olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarına bir damla merhem olmak için çalışan öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ederim. Allah hepsinden ve herkesten razı olsun."

ACİL PROFİLLERE İHTİYACIMIZ VAR

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar bu sobaların yapılması için acil profillere ihtiyaç olduğunu belirterek" Bu profiller özel profil, onun için bu bölgede bulunmuyor, sadece İstanbul bölgesinde profil fabrikalarında bulunuyor. Bizim sobaların yapılması için 100*100 diye tabir edilen bu profillere ihtiyacımız var, hayırsever vatandaşlarımız veya özel kuruluşlar bize gönderilirse bizler bu sobaları yapıp deprem bölgesindeki ihtiyacı olan kardeşlerimize göndeririz. Böylece onlar da bu soğuk kış günlerinde kışı üşümeden geçirirler. Bu sobalar hem ısınma hem de yemek pişirme ve su ısıtmada ideal bir soba olduğunu sözlerine ekledi.