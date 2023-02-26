Depremzedelerin yemeği Cumhurbaşkanlığı aşçılarından

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli 6 aşçı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki bölgenin en büyük çadır kentinde depremzedelere günde 2 bin kişilik yemek pişiriyor.Aşçılardan Adem Alkan, "Depremzede kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılayabilmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar insanların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Hayırsever bir vatandaşımız özel işletmesini, aşevine çevirdi. Yardımsever vatandaşlar da burayı malzeme yağmuruna tutuyorlar. İnsanları sıcak yemek yedirerek mutlu etmeye çalışıyoruz. Burayı görmek, yaşamak, insanların çaresizliğine tanıklık etmek çok acı bir durum. Rabbim, bu acıyı tekrar yaşatmasın" dedi.Gökhan Can ise, "Malzemelerimizi temin edip, yemeklerimizi yapıyoruz. Çadırları gezerek ihtiyacı olanlara destek olmaya çalışıyoruz. Ustalarımızla beraber insanların kalplerine bir nebze olsun dokunabilirsek ne mutlu bize. İnsani duygularla buraya geldik. Devletimize, milletimize olan bağlılığımız buraya gelmemizde ağır bastı. Yaşananlar bizim de başımıza gelebilirdi" ifadelerinikullandı.