Depremzedelerin yeni yuva mutluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından 11 ilde yaraların sarılması için başlatılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen kalıcı konut ve iş yerleri ile hafif çelikten köy evlerinin yapımları da hızla devam ediyor. Gazintep'in Nurdağı ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde Mesthöyük, Gedikli, Naimler, Kırışkal, İncirli, Çakmak ve Nogaylar olmak üzere 7 köyde toplam 310 köy evinin inşası tamamlandı. Depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Depremzedeler için yapılan köy evlerinin görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmazken Mesthöyük, Gedikli ve Naimler köyünde yapımı tamamlanan 69 köy evine vatandaşlar yerleşmeye başladı. Yeni evlerine geçen depremzedeler büyük sevinç yaşarken, böyle bir evlerinin olacağını hiç tahmin etmediklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.Kırsal Gedikli Mahallesi'ndeki hak sahiplerinden Adile Güneş, "Evlerimizi çok beğendik, evlerimiz çok güzel. Evlerimize yeni geçtik ve yerleştik. Evlerimizden memnunuz, bir sıkıntımız yok. Konteynerde kalmak çok zordu, yataklarımız ve halılarımız hep su içerisinde kaldı. Kışımız çok zor oldu ve dışarıda yağmur altında bulaşık yıkadığımız oldu. Mutfağımız yoktu, banyo çok sıkıntıydı, misafir ağırlayamadık ve çoğu zaman hep dışarıdaydık. Çok şükür evlerimize geçtik, devletimizden Allah razı olsun" dedi.Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ise, kent genelinde 24 bin 394 konutun 11 bin 399'unun teslime hazır hale geldiğini 10 bin 858 konutun kuralarının çekilerek teslimata başlandığını belirterek, "2 bin 858 kişi kura çekimi sonunda konutlarına yerleşti. Kalan hak sahiplerinin ise yasal süreçleri devam ettiği için yerleşimi devam etmektedir. Gedikli köyünde de teslimatlarımız yapıldı, vatandaşlarımız evlerine yerleşti. Yapılarımız 105 metrekare. Eski yerleşim ile yeni yerleşim arasında vatandaşlarımızdan da aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve iyi. Herkes çok memnun ve konutlarımız çok güzel" ifadelerini kullandı.