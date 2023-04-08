Depremzedelerle dalga geçen şüpheliye 7 buçuk yıl hapis talebi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli çifte deprem felaketinin ardından sosyal paylaşım uygulamasındaki bir kanaldan, enkaz altında kalan vatandaşlara, onlara umut vaat edecek konuşmalar yapılıp dalga geçildiği şeklindeki çok sayıda ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Sosyal medyada yayılan video da büyük tepkiler çekerken videoda konuştuğu tespit edilen 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştı.

YAŞI BÜYÜK ŞÜPHELİLER İÇİN İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Şüpheliler Yunus Sarıdağ ve Hayati Toprak Öztezcan hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, 2 şüphelinin de 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından 11 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti.

SES KAYDINDA GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI

Savcılık, 18 yaşından küçük şüpheli Mesut B. Hakkında yürütülen soruşturmayı da tamamladı. Hazırlanan iddianamede yapılan araştırmalar sonucu bahse konu ses kaydında konuşan kişilerin yaşı büyük şüpheliler Yunus Sarıdağ ve Hayati Toprak Öztezcan olduğunun tespit edildiği açıklandı. Şüpheli Mesut B.'nin evinde 7 Şubat 2023 günü yapılan aramada dijital materyallere el konulduğu ve cep telefonunda yapılan araştırmada konuyla ilgili bir veriye rastlanmadığı belirtildi.

"KARŞIMDAKİNİN DEPREMZEDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Mesut B.'nin savunmasında diğer şüphelilerin mahalleden arkadaşı olduğunu, Yunus'un kendisinin hesabından yayın açtığını, karşıda görüşme yaptığı kişiyi görmediğini, sesini duymadığını, şüpheli Yusuf'un kendisini tehdit etmesinden dolayı karşıdaki kişiye "Seni kurtarmaya geliyoruz" dediğini ve karşıdaki kişinin depremzede olduğunu bilmediğini söylediği kaydedildi.

7 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaşı büyük şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığının altı çizilen iddianamede şüpheli Mesut B.'nin de de 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından 7 yıl 7 ay 10 güne kadar hapsi istendi.