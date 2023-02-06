Depremzedelerle dayanışma günü

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, bölgedeki 10 ilde çok sayıda binayı yerle bir ederken, mağdur olan depremzedeler için devlet-millet el ele verdi.AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, afet bölgesindeki 9 il için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 250, AFAD'ın acil durum ödeneğinden de 100 milyon lira olmak üzere toplam 350 milyon lira ödenek gönderildiğini söyledi. Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen binlerce vatandaş, AFAD ve Kızılay'ı aradı. İki kurum yaptıkları açıklamada yardım için SMS ve banka bilgilerini açıkladı. Yardımların ise AFAD'ın koordinesinde deprem bölgesine iletileceği belirtildi. İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) da deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar için SMS ve banka bilgilerini paylaştı.AFAD'dan yapılan açıklamada, depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların işbirliğinde devam ettiği vurgulandı. AFAD, deprem sonrası hayırsever vatandaşlardan AFAD Başkanlığı'na çok sayıda yardımda bulunma talebi geldiğini belirterek, "Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk" ifadelerini kullandı. Türk Kızılay da, depremin ardından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm bölgeler için yardım malzemesi sevkiyatına başladı. Kızılay deprem sonrası depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların Kızılay'a nasıl bağış yapabileceklerini internet sitesinden açıkladı. Açıklamada, "Gıda, barınma vb. yardımlarımızla daha fazla depremzedeye ulaşmak ve yanlarında olmak için desteğinize ihtiyaç var. İstediğiniz tutarda bağış yaparak siz de depremzedelerimize yardım eli uzatabilirsiniz" denildi.AFAD'ın yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek. Her SMS'le 20 TL'lik bağış yapılabilecek.