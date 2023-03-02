Depremzedenin boğazına yiyecek kaçan bebeğini, öğretmen kurtardı

Yaşlı bir teyzenin de aynı şekilde boğazına bir şey kaçmıştı. Ona da aynı müdahaleyi yaparak hayata döndürdük. Demek ki bu yavrucağımızın eceli gelmemişti. Bizim de Bingöl'den Adıyaman'a gidip bu kardeşimizin kurtuluşuna vesile olmamız gerekiyordu. Ben ve arkadaşlarım böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Ailesine ve Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum" dedi.