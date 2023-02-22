Depremzedenin canı da malı da komandoya emanet

Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremin ilk gününden itibaren görev yapan jandarma komandolar, vatandaşın hem canını hem de malını koruyor. İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye intikal etti. Aslında terörle mücadele konusunda faaliyet yürüten komandolar, Kahramanmaraş'a ilk ulaşan birlik oldu. Bölgeye gelir gelmez hem güvenliği sağlamada hem de arama kurtarma bölgelerinde etkin bir rol oynayan komandolar, şehrin her yerinde aralıksız şekilde görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Komandolar, depremzedeler için çadır kurulumunda, erzak dağıtımında, psikososyal destek verilmesinde, hatta kurdukları revirler ile vatandaşların sağlık sorunlarının giderilmesinde de büyük bir rol oynuyor.Komandoların yaptıkları bununla da sınırlı değil. Mavi bereliler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için drone ile gündüz ve gece devriye atıp, şehri havadan da kontrol ediyor. Bu etkin mücadelenin sonucu olarak da kentte bugüne kadar kentte herhangi bir önemli güvenlik sorunu yaşanmadı. Adeta Kahramanmaraş halkıyla bütünleşen komandoların bu etkin çabası, deprem yaraları sarılıp son çakıl taşı kaldırılıncaya kadar devam edecek.