Depremzedenin tepkisi kapak oldu! Su parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nn önünde olsa da seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek oy aldığı bölgelerden biri de 6 Şubat depremini yaşayan afet bölgesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta yüzde 71,7, Malatya'da 69,24, Adıyaman'da yüzde 66,75, Kilis'te yüzde 65, 62 Osmaniye'de yüzde 62,28, Şanlıurfa'da yüzde 61,39, Gaziantep'te yüzde 60,05, Hatay'da yüzde 50 oranında oy aldı.

Bu oy dağılımlarının ardından muhalif seçmenler sosyal medyada depremzede vatandaşlarına demediğini bırakmadı. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'de konaklama hizmeti verdikleri depremzedeleri kapının önüne koydu. Depremzedeleri rencide eden muhaliflere ise tepkiler dinmiyor.

100 SU PARASI

Bir dönem Kocaeli'de de gazetecilik yapan ve memleketi Kahramanmaraş'a döndükten sonra kendi televizyonunu kuran Kahraman TV'nin sahibi İlker Apaydın, kenti adına 100 su parasını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına yolladı. İlker Apaydın paylaşımında, "Binaların altında kalsalardı keşke diyen ilgili kurumlarınıza şehrim adına 100 adet su parası iadesinde bulundum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına gönderdim. Başımıza kalkacağınız insanlık yardımını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.