Depremzedenin yaraları sarılıyor

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta kent girişinden itibaren binaların çoğu yıkılmış durumda. Büyük yıkımın ardından saatler geçiyor ama bir cana ulaşmanın umudunu ne ağır betonlar ne soğuk hava hiçbir şey engellemiyor. Enkazlardan gelebilecek her ses yaşam umudunun bir çığlığı... Kent derin bir acının içinde. Depremin hemen ardından AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, UMKE, itfaiye, STK ve gönüllüler özellikle büyük yıkımın olduğu Onikişubat ve Elbistan ilçelerinde büyük mücadele veriyor.Kayseri, Sivas, Mersin ve Kocaeli gibi birçok ilden arama kurtarma ekipleri gönderildi. Elektrik verilmeye başlanan kentte Belediye Meydanı'na kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Mutfak ve Mobil Ekmek fırını vatandaşlara üç öğün yemek ile ekmek dağıtıyor. Kızılay ekipleri vatandaşların yemek ihtiyacına koşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de çadır kentlerde depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Özellikle çocuklara psikolojik destek sağlayıp, onlarla oyunlar oynuyor. Birçok kentten depremzedeler için gönderilen TIR'lar dolusu gıda ve giyim malzemesi AFAD bünyesinde toplanıp, depremzedelere dağıtılıyor. Depremin olduğu gün 420 personeli ile bölgeye gelen Azerbaycan ekipleri, birçok vatandaşın kurtarılmasında aktif rol oynadı. Öte yandan 25 personel ve 5 arama kurtarma personeli ile çalışmalarını sürdüren Alman ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk günü çöken iletişim ağı AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonları ile kullanılabilir hale geldi. Kahramanmaraş'tan karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4 bin 607, havayolu aracılığıyla ise 23 bin 437 depremzede tahliye edildi.AFAD ekipleri kentin belirli noktalarında çadırkentler oluşturdu. Şu ana kadar 8 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı. Onikişubat Stadyumu ve fuar alanında kurulan çadır kentlerde Mehmetçiğin de desteğiyle yardımlar sorunsuz şekilde depremzedelere dağıtılıyor. AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelere battaniye, sünger yatak, elektrikli ısıtıcı, gazlı soba, tüp, bebek bezi, gıda ve yaşam malzemeleri veriliyor.MilliSavunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışması ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesinde 30 yataklı sahra hastanesi kuruldu. 70 askeri personelin görev yaptığı sahra hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor. 8 ünitesi bulunan sahra hastanesinde röntgen çekilebiliyor, aynı anda iki kişi ameliyat edilebiliyor. Sahra hastanesinin kentteki diğer hastanelerin yükünü hafifletmesi hedefleniyor. Durumu ağır olan depremzedeler THY ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk ediliyor. İsrail'den gelen görevlilerin de kentte sahra hastanesi kuracağı öğrenildi.