Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeye hakareti ses analizi belirleyecek
Giriş Tarihi: 17.9.2023 16:14 Son Güncelleme: 17.9.2023 16:35

Depremzedeye hakareti ses analizi belirleyecek

Asrın deprem felaketinde enkaz altında kalanları arayarak kurtarılacaklarına dair umut vaat edip ardından tüm vicdansızlıklarıyla dalga geçerek küfreden biri tutuklu 2 sanık hâkim karşısına çıktı. İlk duruşmada suçu birbirlerine atan sanıklardan tutuklu sanık Yunus Sarıdağ ikinci duruşmada tahliye edildi. İki sanık da suçlamayı kabul etmeyince mahkeme dikkat çeken bir yol izledi. Sanıkların ses kayıt örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme, sanıkların sesi ile olay videosundaki seslerin analizinin yapılmasını istedi. Seslerin sanıklara ait olup olmadığının raporlanmasını talep etti.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Depremzedeye hakareti ses analizi belirleyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü esnada enkaz altındaki depremzedeleri arayarak dalga geçen sanıkların yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 11 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Yunus Sarıdağ ve Hayati Toprak Özcan hâkim karşısına çıktı.

SUÇU ARKADAŞLARINA ATTI

Davanın ilk duruşmasında tutuklu Yunus Sarıdağ, deprem olduğunu bilmediğini ve "Discord" adlı sosyal paylaşım uygulamasındaki bir kanalda konuşmaları dinlediğini öne sürdü. Enkaz altındaki vatandaşları kendisinin aramadığını söz konusu aramayı arkadaşlarının yaptığını belirtti.

"YATACAK YERİNİZ YOK DİYE TEPKİ GÖSTERDİM" SAVUNMASI

Arkadaşı Hayati Toprak Özcan ise olay günü bir grupta toplanma olması üzerine dinleyici olarak katılım sağladığını söyledi. Katıldığında depremzede ile konuşma yapıldığını anlatan Öztezcan, "Durumdan rahatsız oldum. 'Yatacak yeriniz yok, bu kadarı da abartı' diye tepki gösterdim" dedi. Mahkeme tutuklu sanık Sarıdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın ikinci duruşmasında ise yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkeme, Yunus Sarıdağ'ın olaydan yaklaşık 4 ay sonra tahliyesine karar verdi. İki sanık da suçlamayı kabul etmeyince dikkat çeken bir yol izledi. Sanıkların ses kayıt örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme, sanıkların sesi ile olay videosundaki seslerin analizinin yapılmasını istedi. Seslerin sanıklara ait olup olmadığının raporlanmasını talep etti. Duruşma gelecek aya ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

"Discord" adlı sosyal paylaşım uygulamasındaki bir kanaldan, enkaz altında kalan vatandaşlara, onlara umut vaat edecek konuşmalar yapılıp dalga geçildiği şeklindeki çok sayıda ihbar üzerine soruşturmaya başlandı. Yapılan utanç dolu konuşmada şüphelilerin enkaz altındaki vatandaşa "şuan neredesiniz, enkaz altında mısınız, bak bağırıyorum duyamıyor musunuz, megafondan bağırıyorum" diyerek güldüğü ve küfrettiği video yürekleri sızlattı. Savcılık, "Ulaştığı kitlelerde derin yaralar açarak insanların manevi yönden olumsuz etkilenmelerine sebebiyet verdi. Yaptıkları eylem toplumsal bir tepkiye neden oldu" diyerek dava açtı. 18 yaşından küçük bir diğer şüphelinin soruşturması ise ayrı yürütüldü.

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Depremzedeye hakareti ses analizi belirleyecek
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