Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeyi bile dolandırdılar! 6 şüpheliye tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 11.2.2023 18:12 Son Güncelleme: 11.2.2023 19:35

Depremzedeyi bile dolandırdılar! 6 şüpheliye tutuklama talebi

Kendilerini GSM operatörü çalışanı olarak tanıttılar, insanlar büyük acılar çekerken Gaziantep'teki bir depremzedeyi 37 bin lira değerinde dolandırdılar. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarına bloke konulurken, depremzedeye 37 bin lirası geri gönderildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Depremzedeyi bile dolandırdılar! 6 şüpheliye tutuklama talebi

Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak bilinen büyük depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Canını kurtarabilen depremzedeler büyük acılar çekerken dolandırıcılar böylesi büyük acıdan bile fırsat çıkarıyor.

"GSM ŞİRKETİ ÇALIŞANIYIZ" DEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yürüten çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim A.'yı arayan dolandırıcıların, kendilerini GSM şirketi çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi.

"YARDIM" ADI ALTINDA DOLANDIRDILAR

Mağdurun banka bilgilerini istenerek yardım yapılacağı vaadi ile banka bilgilerinin alan dolandırıcılar, depremzedenin bilgisi ve rızası dışında banka hesabından 37 bin lirasını şüpheli Yunus E.'nin hesabına havale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hesabını kullandıran, hesapçı temin eden ve vatandaşları arayarak mağdur eden dolandırıcılık şebekesi Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandı. Şüphelilerin eylemlerde kullandıkları 2 laptop, çok sayıda cep telefonu, bir ruhsatsız silah ve suçta kullanılan materyaller ele geçirildi.
geçirildi.

ŞÜPHELİLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan 6 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

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Depremzedeyi bile dolandırdılar! 6 şüpheliye tutuklama talebi
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