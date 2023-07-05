Depremzedeyi sırtında taşıyan polis ödüllendirildi

İskenderun'da önceki gün yaşanan deniz suyu taşkını hayatı olumsuz etkilendi ve vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Taşkında yolda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımına ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan Aba yetişti. Trafik polisi önce bastonlu yaşlı adamın elinden tutup yoldan geçirmeye çalıştı. Polis memuru daha sonra taşkının yoğun olduğu bölgede ise bu kez yaşlı adamı sırtına alıp caddeden karşıya geçirdi.

Polis memurunun bu güzel hareketi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük takdir topladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da polis memurunu makamında ağırlayarak özverili davranışından dolayı hediye ile ödüllendirdi. Vali Masatlı, "Polis memuru arkadaşımızı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü. Polislerimiz bu tür davranışları her zaman sergiliyorlar" dedi.

Saat ile ödüllendirilen polis memuru Hasan Aba ise, "Her polis arkadaşımızın yapacağı bir davranışı yaptım. Deprem bölgesindeyiz, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve yanlarında olacağız" diye konuştu.