Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeyi yardım vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.2.2023 22:29 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:57

Depremzedeyi yardım vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Kendilerini GSM operatörü çalışanı olarak tanıtıp Gaziantep'teki bir depremzedeyi “yardım yapacağız” vaadiyle 37 bin lira dolandıran 6 şüpheli tutuklandı. Depremzedeye 37 bin lirası geri gönderilirken savcılık şüphelilerin dolandırıcılık eylemi için, “Ele geçirilen telefonlar, üçüncü şahıslara ait binlerce kişisel bilgiler, banka kartları karşısında amiyane tabirle buz dağının sadece görünen yüzü olduğu değerlendirildi” değerlendirmesini yaptı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Depremzedeyi yardım vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak bilinen büyük depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Canını kurtarabilen depremzedeler büyük acılar çekerken dolandırıcılar böylesi büyük acıdan bile fırsat çıkarıyor.

"GSM ŞİRKETİ ÇALIŞANIYIZ" DEDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yürüten çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim A.'yı arayan dolandırıcıların, kendilerini GSM şirketi çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi.

"YARDIM" ADI ALTINDA DOLANDIRDILAR

Mağdurun banka bilgilerini istenerek yardım yapılacağı vaadi ile banka bilgilerinin alan dolandırıcılar, depremzedenin bilgisi ve rızası dışında banka hesabından 37 bin lirasını şüpheli Yunus E.'nin hesabına havale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda hesabını kullandıran, hesapçı temin eden ve vatandaşları arayarak mağdur eden dolandırıcılık şebekesi Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandı. Şüphelilerin eylemlerde kullandıkları 2 laptop, çok sayıda cep telefonu, bir ruhsatsız silah ve suçta kullanılan materyal ele geçirildi.

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"YLE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan 6 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Savcılık sevk yazısında, şüphelilerde yüzlerce insanın telefon bilgisini içeren defter, para çekme işleminde kullanılan 27 banka kartının da ele geçtiğini belirtti. Şüphelilerin savunmasına birbirini suçladıkları, olaya ilişkin 5 şüphelinin daha yakalanmalarına yönelik çalışmalarına devam edildiği kaydedilen yazıda, "Ele geçirilen telefonlar, üçüncü şahıslara ait binlerce kişisel bilgiler, banka kartları karşısında amiyane tabirle buz dağının sadece görünen yüzü olduğu değerlendirildi" cümleleri kullanıldı.

6 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Hakimlik "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Birçok şüphelinin çok sayıda "dolandırıcılık, "yağma", "silahla tehdit" gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu ev şüphelilerin dolandırıcılık suçunu işlemek için karargah olarak bir villa kiraladıkları da öğrenildi.

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Depremzedeyi yardım vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı
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