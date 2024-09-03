Depresyon Alzheimer belirtisi olabilir

ABD'de yapılan araştırmaya göre, geri dönüşü olmayan bir beyin hastalığı olan alzheimerın depresyonla ilişkisi var. Brigham and Women's Hastanesi tarafından yapılan araştırmada, Harvard Yaşlanan Beyin Çalışması'na kayıtlı 154 kişide depresif semptom oranları izlendi. Çalışma ekibi, katıldıklarında "hafif depresif semptomlar gösteren veya hiç göstermeyen kişiler arasında artmakta olan depresif semptomların, duygusal kontrolle ilgili beyin bölgelerinde erken amiloid birikimiyle ilişkili olduğu" raporunu verdi. Catherine Munro, "Bulgularımız, depresif semptomların klinik öncesi alzheimer hastalığının erken bir özelliği olduğu konusunda ek destek sağlıyor" dedi.