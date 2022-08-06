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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Depresyon araştırması kafaları karıştırdı

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Depresyon araştırması kafaları karıştırdı
Depresyonun sanıldığı gibi insan beyninde "mutluluk hormonu" diye de anılan serotonin düzeyinin düşük olmasından kaynaklanmadığını gösteren yeni bir araştırmanın sonuçları dünya çapında büyük ilgi gördü. Molecular Psychiatry'de yayınlanan bu son araştırma antidepresanların işe yaramadığı yolunda bir yanlış çıkarım dalgası da yarattı. BBC'deki haberde "Araştırma antidepresanların etkili olmadığına işaret etmiyor. Fakat gösterilen tepkilerin zihin sağlığı sorunlarının algılanışı ve tedavisiyle ilgili ciddi soru işaretleri yarattığı kesin" bilgisi verildi. Bilim insanları şimdi araştırma sonrası oluşan yanlış anlamaları düzeltmeye çalışıyor.

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Depresyon araştırması kafaları karıştırdı
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