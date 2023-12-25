Derbi değnekçileri suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi fırsatçılarına göz açtırmadı. Süper Lig'in 18. Haftası'nda oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan maça gelen ve araçlarını stat çevresine park eden taraftarlardan otopark ücreti talep eden ve alan İ.G.A., D.İ. ve M.N. isimli üç değnekçi; "Korsan Otoparkçılık" gerekçesiyle gözaltına alındı.