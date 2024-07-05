Derbi sonrası yaşanan olaylar sonrası İfade sırası Ali Koç’ta

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma başlatılmıştı.

3 İSİM DAHA ÖNCE İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

İFADEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Koç İstanbul Adliyesi'ne basın suçlarına ifade vermek için geldi.