Derbiye bunlarla girmek isterken yakalandılar! Kama, muşta, içki şişesi…





MUŞTA, KAMA, İÇKİ ŞİŞESİ, MEŞALELER…

Derbi öncesinde stada kama, muşta, içki şişesi ve meşalelerle girmeye çalışan beş taraftar, maç öncesinde yine İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Derbide farklı gerekçelerle toplamda 24 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yedi taraftara "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi" nedeniyle, 14 taraftara "Spor Alanlarına Yasaklı Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması" nedeniyle, üç taraftara ise "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen 24 taraftar, bir yıl boyunca takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak. Dev derbiyi 49 bin 122 seyirci stattan izledi.