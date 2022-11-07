Derbiye bunlarla girmek isterken yakalandılar! Kama, muşta, içki şişesi…

Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftası'nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında iki bin 400 polis görev yaptı. İlk yarıda saha kenarında ısınan Beşiktaş'ın futbolcularına bozuk paralar atılınca, İstanbul Emniyeti Spor Şube Polisleri ve Foto Film Polisleri tespit çalışmalarına başladı.
İlk yarıda ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonuna doğru yaşanan gerginlikle sahaya yabancı madde atan taraftarlar İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi. Maç sonuna doğru yaşanan gerginlikte taraftarların sahaya girme ihtimallerine karşın saha kenarlarına Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Güvenlik Personelleri tarafından koruma bantları çekildi.
MUŞTA, KAMA, İÇKİ ŞİŞESİ, MEŞALELER…
Derbi öncesinde stada kama, muşta, içki şişesi ve meşalelerle girmeye çalışan beş taraftar, maç öncesinde yine İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Derbide farklı gerekçelerle toplamda 24 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yedi taraftara "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi" nedeniyle, 14 taraftara "Spor Alanlarına Yasaklı Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması" nedeniyle, üç taraftara ise "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen 24 taraftar, bir yıl boyunca takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak. Dev derbiyi 49 bin 122 seyirci stattan izledi.