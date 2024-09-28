Derbiyi kaybetti Beşiktaş’a geçti

7 yaşındaki Mustafa Kerim Aktaş, çok sevdiği takımı Fenerbahçe derbiyi kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Kerim'i sık sık kendi taraftarı yapmak için ikna etme girişimlerinde bulunan Beşiktaş Kongre Üyesi olan dayısı Serkan Öçalmaz maça götürme karşılığında bir Taraftar Sözleşmesi imzaladı. El yazısıyla kaleme alınan sözleşmedeki ifadeler okuyanları gülümsetti:

Sözleşmede şu ifadelere yer verildi: "Kendi hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan Fenerbahçe taraftar kimliğinden Beşiktaş Spor Kulübü taraftar kimliğine transfer olmak istiyorum. Bu şekilde Beşiktaş Spor Kulübünün sporcu ve takımlarını her türlü faaliyetlerini milli ve manevi olarak destekleyerek takımlarının müsabakalarını izleyip katkıda bulunacağıma şahsım ve aile büyüklerim huzurunda söz veriyorum. Bundan sonra bu aile içerisinde ve arkadaş gruplarında Beşiktaş taraftarı olarak anılacağıma söz veriyorum."

Yeni Üye sıfatıyla sözleşmeye imza atan Mustafa Kerim Aktaş, dayısı ve ablası Cansu Ecrin ile birlikte Beşiktaş'ın Eyüpspor maçını tribünden izledi. Yeni takımının forması ve atkısını giyen Kerim, galibiyetin ardından Kartal pozu da verdi.