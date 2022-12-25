Haberler Yaşam Haberleri Dere maviye döndü! Etrafı pis koku sardı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 14:25 Son Güncelleme: 25.12.2022 14:50

Dere maviye döndü! Etrafı pis koku sardı

Kocaeli Kartepe İlçesi  Suadiye'den başlayan ve İzmit Körfezi'ne kadar ulaşan Çuhane ve Kiraz Deresi'nin rengi, bölgedeki sanayi kuruluşlarından biri veya bir kaçı tarafından dereye gelişigüzel bırakıldığı  iddia edilen atıklar nedeniyle maviye döndü. Çevreye kötü kokular  yayılması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti.

ABBAS ÇAKAR
Dere maviye döndü! Etrafı pis koku sardı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Suadiye Çepni Caddesinin altından geçen sulama kanalının rengini maviye döndüğünü ve çevreye kötü koku yayıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkiliere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, zabıta ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri gelerek sudan numune aldı.

Sulama kanalından dereye karışan atık su, Çuhane Deresi'nden Kiraz Deresi'ne oradan da İzmit Körfezi'ne ulaştı. Dere yatağı üzerinde yer yer yoğun köpürmeler görülürken dereye bırakılan atığın kimyasal olup olmadığı yapılan kontroller sonucunda netlik kazanacak. Daha önce de çevredeki bazı fabrikalar tarafından dökülen kimyasallarla defalarca kirletilen dereye dökülen atık suyun hangi firmadan kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı için yeni formül! 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanıyor?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
EYT SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'nda o saate kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe EYT açıklamaları! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
Schengen yengen
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
6’lı masa çok sıktı artık
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Dere maviye döndü! Etrafı pis koku sardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA