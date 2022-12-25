Dere maviye döndü! Etrafı pis koku sardı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Suadiye Çepni Caddesinin altından geçen sulama kanalının rengini maviye döndüğünü ve çevreye kötü koku yayıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkiliere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, zabıta ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri gelerek sudan numune aldı.

Sulama kanalından dereye karışan atık su, Çuhane Deresi'nden Kiraz Deresi'ne oradan da İzmit Körfezi'ne ulaştı. Dere yatağı üzerinde yer yer yoğun köpürmeler görülürken dereye bırakılan atığın kimyasal olup olmadığı yapılan kontroller sonucunda netlik kazanacak. Daha önce de çevredeki bazı fabrikalar tarafından dökülen kimyasallarla defalarca kirletilen dereye dökülen atık suyun hangi firmadan kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.