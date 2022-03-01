Dere yatağında 116 kaçak

Havaların düzelmesiyle artan ülkeye kaçak girme çalışmaları Van'da durduruluyor. İran sınırından geçmeye çalışan 116 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili 2 organizatör de tutuklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün Van ili İpekyolu ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlanan devriye faaliyeti esnasında kaçak göçmenler yakalandı. Dere yatağına saklanmış vaziyette 116 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen şahıs tespit edildi. Yakalan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Olay ile ilgili organizatör olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.