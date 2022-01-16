Dere yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nde, kayıp 62 yaşındaki Erol Eryürek, dere yatağında cansız halde bulundu. Gölcük ilçesinde yalnız yaşayan ve kendisinden perşembe gününden bu yana haber alınamayan Eryürek için arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı aramalarda, Eryürek'in gidebileceği her yere bakıldı. Saraylı'daki bir dere mevkiinde arama çalışmaları devam ettiği sırada, Eryürek'in cansız bedeni bulundu. Eryürek'in dere kenarında düşerek başını taşa vurması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.