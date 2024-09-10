Dereceye giren öğrenciye otomobil hediye etti

Burdur'da, YKS'de Türkiye 29'uncusu olan öğrenciye mezun olduğu liseyi yaptıran işadamı otomobil hediye etti. Burdur'un Bucak ilçesi Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve sözel bölümde Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel, başarısıyla ailesine ve okuluna büyük gurur yaşattı. Akyel'in bu başarısına kayıtsız kalmayan Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi banisi iş adamı Mehmet Cadıl'da Akyel'e sıfır kilometre bir otomobil hediye ederek başarısından dolayı ödüllendirdi. İşadamı Cadıl, ayrıca eşit ağırlık alanında Türkiye 95. olan Feyza Kayatepe ve sözel alanında Türkiye 391. olan Nurullah Altuntaş'ı da para ödülü verdi. İşadamı Cadıl, "Çalışkan, tutumlu ve ahlaklı insanları her zaman sevmişimdir. Bugün de başarısıyla bizleri gururlandıran mezunumuza bir otomobil hediye ederek onu onurlandırmaktan dolayı mutluyum" dedi.