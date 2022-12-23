Derecik Sınır Kapısı için heyetler bir araya geldi

Sınır kapısının açılması amacıyla heyet, Derecik İlçe Kaymakamı Doğukan Mızrak, Derecik AK Partili Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya gerek Türkiye, gerekse Irak tarafından Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile yerel idareciler ve bölgedeki üst düzey askeri yetkililer de katılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, "Her ne kadar hep farklı yerlere çekilse de her Derecikli vatandaşımız gibi bizde sınır kapımız ile yatıp kalkıyoruz. Söz verdiğimiz gibi ara ara hep sınır kapımızla ilgili ikili görüşmelerimiz devam ediyor.

Bugünde İlçe Kaymakamımız Doğukan Mızrak ile birlikte Kuzey Irak yetkilileri ile bir araya gelerek sınır kapımızın gerek insani gerek ticari bakımdan bizler için hayati önem taşıdığını bir kez daha ifade ettik. Kendileri de bir kaç gün içerisinde iş ve işlemlerin yürütüleceği mekânları hazırlayacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.