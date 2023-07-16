Haberler Yaşam Haberleri Derede akıntıya kapılarak boğuldu
Giriş Tarihi: 16.7.2023

Derede akıntıya kapılarak boğuldu

Derede akıntıya kapılarak boğuldu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, dün arkadaşıyla pikniğe giden, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ercan Öztürk'ü (27) arama çalışmaları dün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Öztürk'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan dere üzerindeki köprünün ayağında bulundu.
Ağaç parçalarına takılı kalan cenaze, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada Samsun Atakum'da denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılarak hastaneye sevkedilen çocuklardan İncilay Altındal ve Elif Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha: Örgütün para deposuna baskın
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Gelin-damat çöplükte
ARKADAŞINA GÖNDER
Derede akıntıya kapılarak boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA