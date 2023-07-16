Derede akıntıya kapılarak boğuldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, dün arkadaşıyla pikniğe giden, serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ercan Öztürk'ü (27) arama çalışmaları dün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Öztürk'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan dere üzerindeki köprünün ayağında bulundu.Ağaç parçalarına takılı kalan cenaze, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada Samsun Atakum'da denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal (12) ile Elif Nur (10) ve Oğuzhan Topçu (12) bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılarak hastaneye sevkedilen çocuklardan İncilay Altındal ve Elif Nur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.