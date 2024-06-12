Dere’de boğulan öğrencilerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Olay dün Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. Diyanete bağlı Tulunoğlu Dursun Efendi Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda kalan 6 öğrenci serinlemek amaçlı girilmesi yasak olan fırtına deresine girdi. Fırtına Deresi Kano ve Rafting Parkuru'nun üst kısmında bulunan yapay göle giren gençler bir anda akıntıya kapıldı. Gençlerden 2'si kendi imkanlarıyla dereden çıkarken 2'i ise akıntının etkisi ile sürüklenerek gözden kayboldu.

Çevredekilerin müdahalesi ile akıntıda sürüklenen Yaşar G. Ve Vefa E. Sudan çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer 2 öğrenci Muhammed Koç ve Şifa Elğay'ın için AFAD, Akut, Jak ve yerel arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Suyun içerisinde, dibinde ve botla gerçekleşen aramalarda suda kaybolan Muhammed Koç ve Şifa Elğay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Vefa E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Rize Devlet Hastanesi'nde Yaşar G.'nin tedavisi devam ediyor.Olay sonrası Kur'an Kursu hocası A. Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Y Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Fırtına deresinde boğularak ölen ve yaralanan 4 kur'an kursu öğrencisinin önceki gün icazet aldığı ve memleketlerine gönderileceği öğrenildi.