Dereden altın topluyorlar

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ
'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları, derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor. Bursa
'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor. Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor. Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Meraklılar; Türkiye
'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.
'KANUNİ YÖNDEN SAKINCASI YOK'
6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın
, "Altın avcısıyım. Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi. Altın bulmada işleri kolaylaştıran toprak eleme makine üreticisi Erhan Cem Öztürk
ise "Altın doğada vahşi olarak var. Herkes el yordamıyla çıkartıyor. Bizim makine işi kolaylaştırıyor. Bize sorulan çok fazla soru var. Bu işin kanuni olup olmadığını soruyorlar. Maden arama ruhsatlı alanlarda altın aramak mevzuata aykırı, onun dışında doğadaki bütün derelerde altın aramanın bir sakıncası yok. Vahşi altın, madenlerdekinden çok daha fazla" diye konuştu. İHA