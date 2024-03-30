Dereye düşen çocuk boğuldu

BAYBURT Merkeze bağlı Aksaçlı köyünde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'ten acı haber geldi. Kekeç'in cansız bedeni, evlerinden 800 metre uzaklıktaki derede bulundu. Dışarıda oyun oynayan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, oğullarını aramaya başladılar. Yusuf Efe'nin izine rastlayamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri köyün her yerinde Yusuf Efe Kekeç'i aradılar. Saatlerce süren aramaların sonucunda Kekeç'in cansız bedeni derede bulundu.