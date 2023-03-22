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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Dereye düşen Fatma’dan 6 gün sonra acı haber

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Dereye düşen Fatma’dan 6 gün sonra acı haber
Mardin Kızıltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer'in cesedi 6 gün sonra bulundu. Fatma Sezer, 16 Mart Perşembe günü Çatalca Mahallesi'nde çiçek toplamak için gittikleri dere kenarında çamurdan ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Kısa sürede gözden kaybolan Sezer için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün küçük kızın cansız bedenine düştüğü yerden 6 km uzaklıktaki Çetinkaya mezrasında dere kenarında su yüzeyine vurmuş halde ulaştı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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Dereye düşen Fatma’dan 6 gün sonra acı haber
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