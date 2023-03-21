Mardin’de dereye düşen Fatma’nın cansız bedeni 6 gün sonra bulundu

Kızıltepe'de 6 gün önce dereye düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 11 yaşındaki Fatma Sezer'in cesedi 6. günde 5 kilometre uzakta su yüzeyine vurmuş şekilde dere kenarında bulundu. İlçeye bağlı Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart tarihinde yağan şiddetli yağış sonrası yükselen Cırcıp Deres'ine düşerek sulara kapılan ve bulunması için ekiplerin seferber olduğu Fatma Sezer'i arama çalışmalarının 6. gününde köyünden 5 kilometre mesafedeki kırsal Çıplak Mahallesi Çetinkaya mezrasında bulunan dere kenarında cansız bedeni bulundu.