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Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:02

Dereye düşen köpekler 2 gün boyunca mahsur kaldılar!

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Dereye düşen köpekler 2 gün boyunca mahsur kaldılar!

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de 8 metre yükseklikte duvarı bulunan dereye düşen 3 köpek için seferber olundu. Köpeklerden 2'si kurtarılırken 1'ine tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

İstanbul'da olumsuz hava şartları etkisini sürdürürken 8 Mart günü, 8 metre yükseklikte duvarı bulunan dereye inen ve mahsur kalan 3 köpekten 2'si, 10 Mart akşamında ekiplerin çalışmaları ile kurtarılırken, diğer köpeğe dair bir ize rastlanmadı.

LOGAR KAPAKLARI BİLE AÇILDI

İstanbul itfaiyesi, belediye ekipleri ve vatandaşların da kurtarmak için seferber olduğu köpekler için yoğun çaba sarf edilirken logar kapakları bile açıldı.

Ekipler halatlarla dereye indi. Dere içinde bir çukura girdikleri tespit edilen 2 köpek kurtarıldı, diğeri bulunamadı.

ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aramalara katılan Haçiko Derneği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Deredeki 2 canımız iyi, kayıp olan canımızın ise yüksek ihtimalle kendi çabaları ile çıktığını düşünüyoruz.

Arama çalışmalarımız devam edecektir" dedi. Vatandaşlar da aramalara gerek sosyal medya üzerinden, gerek de saha da yoğun destek verdi.

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Dereye düşen köpekler 2 gün boyunca mahsur kaldılar!
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