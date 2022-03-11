Dereye düşen köpekler 2 gün boyunca mahsur kaldılar!

İstanbul'da olumsuz hava şartları etkisini sürdürürken 8 Mart günü, 8 metre yükseklikte duvarı bulunan dereye inen ve mahsur kalan 3 köpekten 2'si, 10 Mart akşamında ekiplerin çalışmaları ile kurtarılırken, diğer köpeğe dair bir ize rastlanmadı.
LOGAR KAPAKLARI BİLE AÇILDI
İstanbul itfaiyesi, belediye ekipleri ve vatandaşların da kurtarmak için seferber olduğu köpekler için yoğun çaba sarf edilirken logar kapakları bile açıldı.
Ekipler halatlarla dereye indi. Dere içinde bir çukura girdikleri tespit edilen 2 köpek kurtarıldı, diğeri bulunamadı.
ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Aramalara katılan Haçiko Derneği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Deredeki 2 canımız iyi, kayıp olan canımızın ise yüksek ihtimalle kendi çabaları ile çıktığını düşünüyoruz.
Arama çalışmalarımız devam edecektir" dedi. Vatandaşlar da aramalara gerek sosyal medya üzerinden, gerek de saha da yoğun destek verdi.