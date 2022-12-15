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Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:57 Son Güncelleme: 15.12.2022 16:58

Dereye düşen traktörün altında kalarak öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dereye devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Dereye düşen traktörün altında kalarak öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde F.Ö. (22) idaresindeki plakası belirlenemeyen römork takılı traktör, Yeniyapan köyü Çeltik Kaya mevkisinde yolun çamurlu olması nedeniyle kayarak Kılıçözü deresine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada dere içesinde traktörün altında kalan E.Ç'nin (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.Ç'nin cesedi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sunucu çıkarılarak, Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Dereye düşen traktörün altında kalarak öldü
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