Dereye düşen ve kaybolan turistin o anları kameraya takıldı!

Bu sırada dengesini kaybeden Zaid, Hala deresine düştü. Debisi yüksek olan suda akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan Ummanlı turist Zaid için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.