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Giriş Tarihi: 4.6.2022 12:13 Son Güncelleme: 4.6.2022 13:38

Dereye düşen ve kaybolan turistin o anları kameraya takıldı!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Dereye düşen ve kaybolan turistin o anları kameraya takıldı!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam saatlerinde Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) kaya üzerinde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıyla bir anda kaybolan Al Rawahi Favvzi Faız Zaid için bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Zaid'in arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydettiği ortaya çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Galer Düzü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid kaya üzerine çıkarak fotoğraf çektirmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Zaid, Hala deresine düştü. Debisi yüksek olan suda akıntıya kapılan Zaid, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Deniz polisi ekipleri sevk edildi. Derede kaybolan Ummanlı turist Zaid için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

O ANLAR KAMERAYA TAKILDI

Öte yandan Ummanlı turistin derede akıntıya kapıldığı anlar, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde; riskli bir yerde kaya üzerine çıkan Zaid'in eğilerek suya dokunmaya çalıştığı, bu sırada ise ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştüğü yer aldı.

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Dereye düşen ve kaybolan turistin o anları kameraya takıldı!
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