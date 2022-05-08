Dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç daha sonra GAP Vadisi 3. etaptaki dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan 3 kişiyi kısa sürede kurtarılarak sedye ile yukarı taşındı.

Yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.