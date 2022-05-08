Haberler Yaşam Haberleri Dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.5.2022 11:16 Son Güncelleme: 8.5.2022 11:18

Dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç daha sonra GAP Vadisi 3. etaptaki dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan 3 kişiyi kısa sürede kurtarılarak sedye ile yukarı taşındı.

Yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti! "Güzelim diye ağzımdan vurdu"
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
Onlarınki kan değil sevgi bağı kalpten anneler
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar
Evdeki temizlikçiyi o halde yakalamıştı! Yargıtay'dan flaş gizli kamera kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA