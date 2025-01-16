Derik’te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Derik ilçesi Kırsal Atlı kırsal Mahallesi Yukarı Menteş mezrasında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki Mehmet Ali Çelik, 42 yaşındaki Faik Çelik ile 43 yaşındaki Sinan Çelik ağır yaralandı.

Acil 112 ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Mehmet Ali Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olay bölgesinde yoğun güvenlik tedbirleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.